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Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Utanmadan ’sana söz’ diyorlar
Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Utanmadan ’sana söz’ diyorlar

Yeniakit Publisher
2023-05-11 18:29:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Utanmadan ’sana söz’ diyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2019 yılı yerel seçimlerinde muhalefetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek, “Bunlar, bu kadar yalancı ve sözüne güvenilmeyenlerdir. Şimdi utanmadan sana söz diyorlar. Neymiş verdikleri sözleri; insanları işten atmak mı, başladıkları işleri yarım bırakmak mı?” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu. Bir Trabzonlu olarak hem Trabzon’a hem Türkiye’ye hizmet etmeye canla başla devam edeceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, seçime 3 gün kaldığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimini yapacaklarını söyleyerek, “Vatanımızı, milletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği söz konusu. 21 yıldır ülkede sağlanılan huzur ve güven ortamında neler yapılabileceğini bütün dünya gördü. Güçlü, büyük Türkiye’yi çekemeyenler, Türkiye düşmanları yine 40 yıl önceki gibi kısır tartışmaların içine sokup istikrarsızlığa ve güçsüz duruma bırakmak için hepsi bir yerde buluşmuşlar. Ülkemizden defettiğimiz o terörist bozuntularını inlerinde geberttiklerimiz, şimdi de dağın tepesinden karşımızdaki ittifakı işaret gösteriyorlar. O parmağı kıracak olan da Beşikdüzülüdür” ifadelerini kullandı.

"Cevabı sandıktan vereceğiz"

"Bu acıları yaşattıranların vizyonsuz ittifakın liderini desteklediklerini" belirten Bakan Karaismailoğlu, “Çok uyanık olmalıyız. Biz daha bedel ödeyemeyiz. O yüzden bu cevabı pazar günü sandıkta vereceğiz. Buradan öyle bir ses vereceksiniz ki o teröristlerin hepsi korkudan titreyecekler. Yolları, köprüleri, asfaltları konuşuyoruz. Bu ülkede huzur ve güven olmadığı zaman bunların hiçbirini konuşamayız. Yıllarca bize bunu konuşturmadılar. Bizim canlarımız gitti canlarımız. O yüzden uyanık olmamız lazım. Bu teröristlere ve bu terörist sevicilere yol vermememiz lazım. Pazar günkü seçim o kadar önemli ki ya teröristlerle iş birliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadeleden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bu kadar nettir. Ya milli manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya’nın zincirlerini kırıp cami olarak bütün dünyanın hizmetine sunan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak” diye konuştu.

2019 yılındaki yerel seçimler öncesinde muhalefetin verdiği sözleri tutmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "İşte bunlar, bu kadar yalancı ve sözüne güvenilmeyenlerdir. Şimdi utanmadan sana söz diyorlar. Neymiş; verdikleri sözleri, insanları işten atmak mı, başladıkları işleri yarım bırakmak mı? Bizim, büyük, güçlü lider Türkiye diye hedeflerimiz var. Milletimizin geleceği için çalışıp proje üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Beşikdüzü ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Düzköy ilçesine giden Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti, ardından mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
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