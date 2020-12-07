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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyor
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:12:54 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyor
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