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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:11:12 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."
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