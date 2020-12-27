Ulaştırma, haberleşme ve altyapıda 2020'de salgına rağmen çok sayıda önemli proje hizmete sunuldu

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye, küresel boyutta iz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın, bu yıl ulaştırma, haberleşme ve altyapıda attığı adımlarla stratejik önemdeki projeleri tamamlayıp, kullanıma sundu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2002'de başlayan "yeni ulaşım ve iletişim çağı", yenilenme ve dönüşüm süreciyle 2020 yılında da devam etti.

İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirildi.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve 3 ana bölümden oluşan proje, kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un, yeni bir otoyol ağıyla yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

- Marmara Bölgesi'nin itici gücü olacak

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara Mayıs 2013'te, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde ise Temmuz 2016'da başlanmıştı.

İstanbul ve Kocaeli'deki büyük çaplı organize sanayi bölgelerine doğrudan erişen Kuzey Marmara Otoyolu, gelecekte Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na bağlandığında Marmara Bölgesi etrafında kurulacak otoyol ringinin en önemli bileşenlerinden olacak ve Avrasya bölgesinin lokomotifi konumundaki İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni ulaşım alternatifleri sunacak.

Avrasya’nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu Marmara Bölgesi'nin itici gücü olacak. Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halindeki 9 il, ülke nüfusunun yüzde 37'sini oluşturuyor. Burası, ülke ihracatının yüzde 75'ini, ithalatının yüzde 79'unu yaparken, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 65'ini oluşturuyor. Ticari girişim sayısının yüzde 43'ü de bu bölgede bulunuyor.

Marmara Bölgesi'nde oluşturulan otoyol ringinin önemli parçası olan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu ile transit ve yük trafiği, İstanbul şehir merkezinden uzaklaştırıldı.

- Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlandı

Türkiye'nin önemli otoyol projelerinden 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanmasıyla, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar olan yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik otoyol kesintisiz bağlanmış oldu.

Saatte 75 kilometre hızla 4 saat 14 dakika süren Ankara ile Niğde arasındaki ulaşım, yeni otoyolun hizmete girmesiyle 2 saat 20 dakikaya düştü.

Tamamen güvenli ve konforlu otoyolun işletmesi, 15 yıl 4 ay sonra Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilecek.

- Demir yolu araçlarının üretiminde lokomotif kurum oluşturuldu

Bu yıl ayrıca Türkiye raylı sistem sektöründe, demir yolu araçlarının üretiminde, lokomotif kurum olma hedefiyle sektör paydaşları olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ, "TÜRASAŞ" çatısı altında birleştirildi. Böylelikle raylı sistemler sektöründe milli tasarıma sahip ürünlerin geliştirilmesi ve artırılması amaçlanıyor.

- İlk ihracat treni Çin'e ulaştı

Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlandı. Toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık sabah saatlerinde Çin'in Xi’an şehrine ulaştı.

İkinci ihracat treni ise Çerkezköy'den 42 vagon/konteyner içerisinde 1400 buzdolabı yüküyle 20 Aralık'ta Çerkezköy’den hareket etti.

- Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Bilişim sektöründe kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Böylece, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya ağlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi.

Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VKontakte'nin (VK) ardından Google tarafından YouTube platformunun da Türkiye'ye temsilci atayacağı açıklandı.

BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine ise 10'ar milyon lira cezanın ardından gereğini yerine getirmedikleri için ek olarak 30'ar milyon lira daha ceza kesildi.

- 5G altyapısı yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek

Haberleşme sektörünün serbestleşmesiyle yapılan yatırımlar sayesinde pazarda istikrarlı büyüme hedeflendi. Mobil abone sayısı 81,7 milyona, 4,5G abone sayısı 75 milyona, geniş bant abone sayısı da 78,4 milyona ulaştı.

14 Ar-Ge firmasının ve 3 mobil işletmecinin yer aldığı projede, 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışılıyor.

- e-Devlet'te kullanıcı sayısı 52 milyona yaklaştı

Vatandaşların daha şeffaf şekilde kamu hizmetinden faydalanmasına katkı sağlayan e-Devlet Kapısı ile 705 kurumun 5 bin 385 hizmeti vatandaşlara elektronik ortamda sunuldu.

Özellikle Kovid-19 salgınında önemi artan e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısı 52 milyona yaklaştı.

Avrupa'nın 369 metreyle en yüksek kulesi olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, tek noktadan 100 FM yayınıyla radyolara hizmet vermeye başladı.

Bir dünya şehri ve turizm merkezi olan İstanbul'un Çamlıca tepelerindeki antenler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için inşa edilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi hizmete girdi.

- Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A yakında fırlatılacak

Türksat tarafından yapılan yatırımlar sayesinde Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine erişildi.

Uydu haberleşme hizmetleri dışa bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenli şekilde sağlanıyor. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın yapımı tamamlandı. Uydunun yakın zamanda uzaya fırlatılması hedefleniyor.

- Salgının etkilerini azaltmak için havalimanları sertifikalandırıldı

"Dünyanın transit merkezi" olabilecek potansiyele sahip Türkiye'de, bu avantajı değerlendirmek için 2002'den bu yana havacılık politikası çerçevesinde etkili çalışmalar yürütülüyor.

Türk sivil havacılığı, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyor. 2003'te 50 ülkeyle 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaşılıyor.

Birçok sektör gibi havacılığı da etkileyen salgının etkilerini azaltmak amacıyla havalimanları sertifikalandırıldı.

Destekler ve alınan önlemler sayesinde salgın sürecinde kasım ayı için gerçekleşen günlük uçuş sayıları incelediğinde, 591 uçuşla Türk Hava Yollarının ilk sırada, 1310 uçuşla Türkiye'nin 4'üncü sırada yer aldığı görüldü.

- Trafik kazalarında can kaybı yüzde 79 azaldı

Türkiye'de taşıt sahipliğindeki artış dolayısıyla hareketliliğin çoğalması kara yollarındaki taşıt kullanımını da artırdı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki otomobil sahiplik düzeyi doygunluk noktasındayken, ülkede 1000 kişiye düşen 152 otomobil sahipliği AB ortalamasının üçte biri düzeyinde bulunuyor.

Türkiye'de, gelecek 10 yıl içinde AB ortalaması olan 509 otomobil sahiplik düzeyine ulaşılması öngörülüyor.

2003-2019 yıllarında taşıt hareketliliği yüzde 160 düzeyinde artarken, altyapı geliştirme çalışmaları sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 azaldı.

Yapılan yatırımlar trafiğin akıcı şekilde devamını, dolayısıyla ülkenin ticari ve sosyal hayatının sürdürülebilirliğini temin ediyor.

Artan trafik yoğunluğunu bertaraf etmek üzere geliştirilen projelerle ve ilk etapta planlanan 891 kilometrelik otoyolla trafiğin yoğunlaştığı bölgelere çözüm üretiliyor. Böylece vatandaşlara güvenli ve kaliteli ulaşım sağlanması hedefleniyor.

e-Scooterların kullanımını hem kullanıcısı için hem de yoldaki sürücüler ve yayalar için güvenli zemine oturtmak için de çalışma yapılıyor.