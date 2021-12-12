Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kendi yatırım ve finansımızı yapacak konuma geliyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit ‘21) devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zirve kapsamında gerçekleştirilen “Hayat Ulaşınca Başlar” başlıklı özel oturumda, Türkiye’nin ulaşım, altyapı ve haberleşme projelerinin stratejik kazanımlarını anlattı. Karaismailoğlu, Kovid-19 sürecinde bütün dünya kapılarını kapatırken Türkiye’nin durmadığını ve ulaştırma yatırımlarına devam ettiğini kaydederek, “2020’de ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının pandemiye rağmen önceki yıla göre neredeyse yüzde 50 artışla 83 milyar TL’ye çıkardık. 2022 yaz aylarında bu sürecin normale, 2019 yıllarına döneceğini tahmin ediyoruz. Planlarımızı o şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“19 yılda 1 trilyon 136 milyar TL’lik yatırım yaptık”

Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda bakanlık olarak ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde 1 trilyon 136 milyar liralık yatırım harcaması yaptıklarını belirterek, devam eden projeler tamamlandığında bu yatırım tutarının 1,6 trilyon liraya çıkacağını söyledi. Son 19 yılda ulaşım modlarında en çok yatırımı kara yoluna yaptıklarını, toplam yatırımların neredeyse yüzde 65’inin buraya gittiğini dile getiren Karaismailoğlu, burada belirli bir seviyeye gelindiğini, halihazırda kara yolu ile demir yolu yatırımlarının başa baş gittiğini, bundan sonra demir yolları yatırımlarının biraz daha yukarı çıkacağını anlattı. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un ekonomik açıdan ve çevresel etkiler açısından sağlayacağı katkılardan bahsederek, bu projenin çalışmalarının köprü yapımıyla başladığını bildirdi.

Karaismailoğlu, normalde ulaşım türlerinden kara yolu projelerini ilk yıllarda desteklediklerini, hava ve deniz yolu projelerinin kendi kendisini karşıladığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “2024’ten sonra kamu-özel iş birliği projelerimiz (kara, hava ve deniz yolu) kendi içerisinde kendi kendini dengeliyor. 2030’a yaklaştığımızda artık beni hiçbir destek yapmadan kara yolu projelerim dahil kendi kendindeki garantisini sağlayıp artık devlete artı bir gelir getirecek. Bu işin sonunda en son 18 milyar TL’lik bir katkı sağlayacak devlete, 2040 yılına gelindiğinde. Çok daha iddialı bir şey söyleyeceğim; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yatırımcı bakanlığı olarak, 2040 yılına gelindiğinde, artık genel bütçeden bir kuruş dahi almadan, kendi bütçesini, kendi gelir kaynaklarını üretmiş bir bakanlık olarak artık kendi gelirini üretip Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün Anadolu topraklarına kendi yatırımını ve finansını kendisi üretecek bir konuma gelecektir.”

Türksat 5B gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin uydu, haberleşme ve uzay çalışmalarından bahsederek, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık Pazar günü Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacağını söyledi. Türksat 6A uydusunun çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Karaismailoğlu, “Onu uzaya fırlattığımızda kendi uydusunu üretmiş 10. ülke olarak uzayda da Türkiye gururla temsil edilecek” diye konuştu.