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Ekonomi ULAK ürünleri DMO e-satış portalında yerini alacak
Ekonomi

ULAK ürünleri DMO e-satış portalında yerini alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ile ULAK Haberleşme AŞ arasında imzalanan anlaşmayla MAYA Geniş Alan Ağ ürünleri DMO e-satış portalında satılmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 16:42:00 -
ULAK ürünleri DMO e-satış portalında yerini alacak

İki kurum arasındaki anlaşma, DMO’da düzenlenen törende DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir ve ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı tarafından imzalandı. Anlaşmayla MAYA Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağ Yönetim Sistemi (SD-WAN) iki yıl DMO kataloğunda kamu kurumlarına sunulacak.

Yeni kapılar açılıyor

Özdemir, kamu kurumlarının ürettiği ürünlerin de kamu pazarı formatında öncelikle DMO’dan sağlanmasına yönelik çalışmaları artırdıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu: “Bu doğrultuda birçok paydaşımızın ürettiği ürünleri katalog ya da e-satış platformumuza taşıdık. Bugün de ULAK Haberleşme ile anlaşmamızı imzalıyoruz. DMO sayesinde kamu kurumları hızlı şekilde bu ürüne erişebilecek. Yeni pazar edinimi noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

“Rize'de ULAK üzerinden hizmet”

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Balcı da şirket olarak iletişim altyapıları için yerli ve milli çözümler geliştirdiklerine işaret ederek, Maya Geniş Ağ Yönetim Sistemi’nin global üreticilerin ürünlerinden daha iyi özelliklerle DMO kataloğuna girdiğini söyledi. Ürünün kullanım yeri bulması için gayret sarf ettiklerini dile getiren Balcı, “ULAK Haberleşme, ‘5G ve ötesi için Türkiye’nin iletişim gücü’ mottosuyla kurulmuş bir şirket. 1600’e yakın baz istasyonumuz aktif şekilde çalışıyor. Geçen hafta bir operatörümüz Rize’de tüm özellikleriyle ULAK üzerinden hizmet vermeye başladı. Bir operatörümüz 2021 başı itibarıyla ilave sipariş sürecini tamamlamak üzere” ifadelerini kullandı.

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