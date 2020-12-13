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Aktüel Ukrayna'ya götürülen çocuğuna 4 yıl sonra kavuştu
Aktüel

Ukrayna'ya götürülen çocuğuna 4 yıl sonra kavuştu

Boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşinin ülkesine götürdüğü kızına kavuşmak için bu ülkede eylem yapan baba Aytaç Atasoy, mutlu sona ulaştı - Aytaç Atasoy: - "Sayın Cumhurbaşkanıma, büyükelçime, sonsuz teşekkür ederim. Beni kızıma kavuşturdular. Bana dünyayı verdiler"

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:49:31 -
Ukrayna'ya götürülen çocuğuna 4 yıl sonra kavuştu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Aytaç Atasoy, Ukraynalı eşinin ülkesine götürdüğü 6,5 yaşındaki kızına kavuşmak için sürdürdüğü mücadelede mutlu sona ulaştı.

Davutlar Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere açıklama yapan Atasoy, eşinin 23 Temmuz 2016'da tatil yapma bahanesiyle kızını Ukrayna'ya götürdüğünü ve bir daha kendisine göstermediğini anlattı.

Çocuğunu almak için Ukrayna'da dava açtığını aktaran Atasoy, "Yerel mahkeme aleyhimde karar verdi. İstinafa gittim. İstinaf mahkemesi de vermedi. Daha sonra Yargıtaya gittim. 2018 yılında Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak 'Çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Acilen ülkesine, babasına iade edilmelidir' kararını verdi." dedi.

Karara rağmen eşinin, çocuğunu sakladığını ve evladına ulaşamadığını belirten Atasoy, bir sonuç alamayınca Ukrayna Devlet Başkanlığı önünde eylem yaptığını ifade etti.

Eşiyle boşanma davasının da devam ettiğini belirten Atasoy, şöyle devam etti:

"3 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’ya gideceğini öğrendik. 'Son şans, son umut' dedik. Eylem yaptığımız yerde 'Sayın Cumhurbaşkanım yalvarıyorum kızımı kurtarın' dedim. Yani duyacağını hiç ümit etmemiştim ama sonra bir baktım yakın koruması geldi. 'Benimle gelin' dedi. Şaşırdık kaldık. Cumhurbaşkanımız bekliyordu. Cumhurbaşkanım orada bana öyle büyük jest yaptı ki öyle büyük babalık yaptı ki aldı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanına götürdü. Durumu izah ettim. Evraklarımızı gösterdik. 11 Kasım 2020 tarihinde de dedektifler kızımı buldu."

Kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Atasoy, "Sayın Cumhurbaşkanıma, büyükelçime, sonsuz teşekkür ederim. Beni kızıma kavuşturdular. Bana dünyayı verdiler. " diye konuştu.



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