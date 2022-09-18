Ukrayna'nın "MİLGEM Korveti" denize iniyor!

Türkiye ile Ukrayna makamları, 14 Aralık 2020 tarihinde MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tedariki için anlaşma imzalamıştı. Bu doğrultuda; Ukrayna Donanması için STM A.Ş. ana yükleniciliğinde üretilen Hetman İvan Mazepa (F-211) Korveti’nin inşa faaliyetleri, Turdef tarafından paylaşılan fotoğraflara göre devam ediyor.

Ukrayna’nın, Türkiye’ye 1 adeti kesin ve 3 adeti opsiyon olmak üzere toplamda 4 adet MİLGEM Korveti sipariş ettiği biliniyor. İnşa faaliyetleri devam eden korvetin, bu yıl içerisinde deniz indirilmesi planlanıyor. Esasında korvetin inşa faaliyetleri Türkiye’de, donatım faaliyetleri ise Ukrayna’da gerçekleştirilecekti.

Bu yılın sonunda deniz indirilen korvetin, yedeklenerek Ukrayna’ya götürülmesi ve Mikolayiv’deki Ocean Tersanesi’nde donatımına başlanılması planlanıyordu. Ancak Şubat ayında başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı sebebi ile geminin donatım faaliyetlerinin de Türkiye’de gerçekleştirilmesi kuvvetle muhtemel.

Ukrayna için üretilecek ADA Sınıfı Korvet’te, gemisavar füzesi olarak Ukrayna üretimi NEPTÜN Füzesi seçilmişti. Ancak Ukrayna savunma sektörü, savaş esnasında büyük hasar aldı. Halihazırda, Roketsan üretimi ATMACA ve Boeing üretimi Harpoon Gemisavar Füzeleri değerlendiriliyor. İki füze de NATO standardında.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde halihazırda 4 adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet bulunuyor. Türkiye, Pakistan’a ve Ukrayna’ya MİLGEM ADA Sınıf Korvet ihraç etme başarısını gösterdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna’ya ait ADA Sınıfı MİLGEM korvetlerinin silahlanması şu şekilde olacak:

MİLGEM ADA Sınıfı Korvet (Ukrayna)

- 76mm OTO Melara Super Rapid Deniz Topu

- VL MICA NG Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi

- 35mm CIWS

- ASELSAN STAMP 12.7mm Stabilize Silah Sistemi

- 8x NEPTÜN veya ATMACA veya HARPOON Gemisavar Füzesi

- 324mm MU90 Impact Torpido

- ASELSAN veya Thales üretimi 3 Boyutlu Arama Radarı

- Vision Master FT Radar

- İskele ve sancak tarafında her biri 4 hücreli olmak üzere (4×2) toplamda 8 adet VLS

- HAVELSAN ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

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