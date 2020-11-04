Ukraynalı siyasetçiler, Türkiye ile iş birliğinden "bölgesel barış" adına umutlu

KİEV (AA) - TALHA YAVUZ - Ukraynalı siyasetçiler, Türkiye'nin bölgede Ukrayna ile bir barış mekanizması kurma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rüstem Umerov, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini ve gerçekleşecek Kırım Platformunu AA muhabirine değerlendirdi.

Çubarov, Batı ülkeleri ve Türkiye'nin de katılacağı Kırım zirvesinin gelecek yıl gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Zirvenin Kırım'ın geleceğini müzakere etmek için yeni bir uluslararası platform olacağını belirten Çubarov, KTMM'nin bu insiyatifi desteklediğini ifade etti.

Çubarov, KTMM'nin de platform kapsamında masada yer alması gerektiğini aktararak, "Çünkü Kırım yarımadası Kırım Tatarlarının vatanıdır, yerel unsur olan Kırım Tatarlarının toprağıdır. Kırım'ın geleceği ve Kırım Tatar milletinin geleceği birdir, bu nedenle masada Kırım Tatarları da mutlaka olmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.



Ukrayna Hükümetinin Kırım konusunu diyalogla çözmek istediğini ancak bunun yeterli olmadığını düşündüklerini aktaran Çubarov, "Kırım, Putin ile diyalog yoluyla kurtulmaz. Çünkü Putin diyaloğu yalnızca kendisi faydalanmak için kabul eder, adalet için değil." dedi.

Çubarov, "Moskova, Kiev'le Kırım'ı konuşmaya yanaşmıyor. Batılı ülkeler ise Kiev'e evet Kırım'ı kurtaracağız ama önce Donbas sonra Kırım diyorlar, biz buna katılmıyoruz. İkisi de beraber görüşülmeli. Devletin toprak bütünlüğü bir kerede tamamlanır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, bölgeye denge getirebilir"



Çubarov, Ukrayna'nın Moskova'nın tahakkümünü kırması halinde büyük potansiyeli olduğunu ve Karadeniz'de ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir devlet olduğunu hatırlatarak, "Son dönemde Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin kuvvetlenmesinden çok memnunuz." dedi.

Türkiye'nin bölgede Ukrayna ve diğer ülkelerle bir barış mekanizması kurma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Çubarov, "Rusya, bölgede emperyalist planlarına devam edecektir. Bu sebeple Türkiye, komşu ülkelerle askeri ve diğer alanlarda iş birliğini güçlendirdikçe tek bir devletin hegemonyasını sona erdirip bölgeye bir denge getirebilir." ifadelerini kullandı.

- "Güvenlik alanında iş birliğinin önü açılacak"

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rüstem Umerov da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinin çok önemli olduğunu belirterek, "Kırım Tatar Türkleri olarak Türkiye'nin sadece soydaş ülke değil, stratejik ortak olmasından memnunuz." dedi.

Zelenskiy'nin ziyareti kapsamında imzalanan protokollerin ülkelerin güvenlik alanında iş birliğinin önünü açacağını belirten Umerov, "Böylece artık hem iki ülkenin bakanlıkları hem güvenlik şirketleri daha iyi işbirliği yapabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Umerov, ziyaret kapsamında güvenliğin yanı sıra Ukrayna'da gerçekleşecek Kırım Platformu'nun da görüşüldüğünü kaydederek, "Türkiye, Kırım Platformuna destek verecek. Türkiye'ye bir kez daha Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımadığı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kırım Tatarları için Herson bölgesinde inşa edeceği 500 konutluk proje için sürecin devam ettiğini belirten Umerov, 500 konutluk ilk faz başarıyla gerçekleştikten sonra 500 konutun daha inşasının planlandığını sözlerine ekledi.