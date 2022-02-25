Ukraynalı kadınlarla ilgili sözler kızdırdı!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar herkesi şoke etti. Bazı Twitter kullanıcıları 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini paylaştı. Oyuncu Songül Öden, paylaşımlara çok sert tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Songül Öden; "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" diyerek tepki gösterdi.