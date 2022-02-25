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Gündem Ukraynalı kadınlarla ilgili sözler kızdırdı!
Gündem

Ukraynalı kadınlarla ilgili sözler kızdırdı!

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından sosyal medyadaki bazı yorumlar görenleri şoke ediyor. Bu yorumlar arasında yer alan 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini gören oyuncu Songül Öden paylaşımlara çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 12:34:00 -
Ukraynalı kadınlarla ilgili sözler kızdırdı!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar herkesi şoke etti. Bazı Twitter kullanıcıları 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini paylaştı. Oyuncu Songül Öden, paylaşımlara çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Songül Öden; "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Yorumlar

Murat

Hakikaten Müslüman Türkün yapmaması gereken bu tür paylaşımları görünce ben de utanıyorum.
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Uğur

Savaşta erkekler ölüyor, ama en kırılgan, en mağdur kadınlarmış. Bu tür insanlar da böyle yorumlarını alıp gitsin.
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