Polis memuru dehşet saçmıştı: Aile katliamı davasında ceza yağdı

30 Temmuz 2024 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi’nde meydana gelen dehşet olayda polis memuru Murat Baytok, evlerine taşınmasına karşı çıkan annesi Gülhan Baytok (61) ile arsalarından çıkmasını istediği kayınpederi Şeref Çay (60) ve kayınbiraderi Abdullah Çay’ı (34) öldürmüş, Remziye Çay ile Kadriye Çay’ı ise ağır yaralamıştı. Olayın ardından açılan davada karar açıklandı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Baytok ile tutuksuz sanık Birsen Baytok SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları da hazır bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Mahkeme heyeti, müşteki tarafın dosyaya sunduğu 47 saniyelik güvenlik kamerası görüntüsünü izledi. Görüntülerde üç el silah sesi duyulurken, ateş etme anlarının yer almadığı görüldü. Sanığın babası Mehmet Ali Baytok ile bazı aile fertleri görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Murat Baytok ise iddiaları kabul etmeyerek "Doğruları söylemiyorlar" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ümit B. ise, Murat Baytok’un cezaevinden kendisini aradığını ancak iddia edildiği gibi "Birsen sen git anneni babanı öldür, ben cezaevinde sana paşa gibi bakarım" şeklinde bir ifade kullanmadığını söyledi.

3 KİŞİYİ KATLETTİ, BERAATİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Murat Baytok’un annesi Gülhan Baytok’u üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Şeref Çay ile Abdullah Çay’ı kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı müebbet, iki mağdura yönelik eylemleri nedeniyle de cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Birsen Baytok’un ise üst soya karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son savunmasında Murat Baytok, dosyadaki eksikliklerin giderilmediğini ileri sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Birsen Baytok da suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Murat Baytok’u annesi Gülhan Baytok’u üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Şeref Çay ile Abdullah Çay’ı kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanık ayrıca Remziye Çay ile Kadriye Çay’a yönelik eylemleri nedeniyle nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan 15’er yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan Birsen Baytok ise üst soya karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 10 yıla düşürdü.

Hükümle birlikte Birsen Baytok’un tutuklanmasına karar verildi. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık, kararın ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.