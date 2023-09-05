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Dünya Ukrayna'dan tehlikeli iddia! NATO ülkesi yalanladı
Dünya

Ukrayna'dan tehlikeli iddia! NATO ülkesi yalanladı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 00:13:00 -
Ukrayna'dan tehlikeli iddia! NATO ülkesi yalanladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Romanya topraklarına düştüğünü iddia ederken, NATO üyesi Romanya olayı kabul etmedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarında Rus insansız hava araçlarının NATO üyesi Romanya topraklarına düştüğünü söyledi. Bakan Kuleba ayrıca iddialarını destekleyecek fotoğraflara sahip olduğunu ifade etti.

Romanya’dan ret

Romanya ise Kuleba’nın açıklamalarını reddetti. Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, "Elbette bir risk var. Çünkü orada yaşananlar sınırlarımıza çok yakın. Bu tür kaza veya olay riski olabilir ama şimdilik böyle bir durum yok. Rusya’nın Ukrayna’nın tahıl ihracatına izin vermeyerek sivil altyapıya alaycı bir şekilde saldırmaya devam ettiğini gördük" dedi.

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