Ukrayna'dan flaş açıklama: Bu NATO'nun en büyük hatası

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina, Kiev’in NATO’nun 2008 yılındaki Bükreş zirvesinden beri ‘tarihi bir yanıt’ beklediğini söyledi.

Stefanişina, söz konusu zirvede ittifakın üyelerinin Gürcistan ve Ukrayna’nın üyelik hakkı olduğunu belirttiğini kaydetti.

13 yıldır süren bir suskunlukla karşı karşıya olduklarını belirten Başbakan Yardımcısı, “Bükreş zirvesinde zaten belirlenmiş olan bir pozisyonla ilgili Ukrayna ve Gürcistan’a yanıt vermemek kesinlikle müttefiklerin yaptığı en büyük hata” dedi.

Stefanişina’ya göre Ukrayna, güney kanadını güçlendirerek NATO’nun kolektif savunmasına katkıda bulunuyor.