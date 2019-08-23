Ukrayna’dan 12 ay direkt uçuş talebi

Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ukrayna-Antalya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, işbirliği imkânları ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Ukrayna Konsolosu Viacheslav Khomenko’ya ATSO, Antalya ekonomisi ve yatırım imkânlarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin, ATSO olarak Ukrayna ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için katkı koymaya açık olduklarını kaydetti.

Turizmde Antalya’nın rekorlar yılı

Görüşmenin başında Antalya ekonomisi üzerine bilgiler veren Davut Çetin, kentin tarım ve turizm ağırlıklı bir ekonomiye sahip olduğunu ifade etti. Özellikle turizm açısından 2019’un Antalya için rekorlar yılı olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bu sene 16 milyonu aşkın yabancı turistin kentimize gelmesini bekliyoruz. Turizm alanında kent olarak şehir destinasyonları ile değil ülke destinasyonları ile rekabet eder haldeyiz” şeklinde konuştu.

Antalya’nın ağırladığı 16 milyon turistin kente yalnızca deniz, kum ve güneş için gelmediğini de ifade eden Başkan Davut Çetin,Antalya’nın kültür, sağlık, spor ve kongre turizmlerinde de çok büyük talep gördüğünü sözlerine ekledi.

Yabancı yatırımcının tercihi Antalya

Antalya tarım üretimiyle de Türkiye’nin bahçesi, serası ve sebze deposu olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, “Tarım ve turizmin yanı sıra sanayi ve ticaret alanlarında da büyük potansiyele sahip bir kent durumundayız. Bu durum da yabancı yatırımcıların Antalya üzerindeki ilgisini arttırıyor. Türkiye’de İstanbul’dan sonra en çok yabancı yatırımcının olduğu şehir Antalya. 4 bine yakın yabancı yatırımcı kentimizde faaliyet gösteriyor” dedi.

Turizmin kente gelen yabancı yatırımcılar üzerinde de büyük bir etki oluşturduğunun altını çizen Başkan Davut Çetin, “Bu örnek Ukrayna için de geçerli. Şu an Odamıza kayıtlı 134 adet Ukrayna ortaklı firma bulunuyor. Turizmde de bu yıl 800 bin Ukrayna vatandaşını ağırlamayı bekliyoruz. İnanıyorum ki birlikte atacağımız adımlarla önümüzdeki süreçte bu sayıları daha da yukarılara taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Davut Çetin: İşbirliğine hazırız

Ukraynalı yatırımcılar ile Antalyalı iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek ve karşılıklı yatırım olanaklarını ilerletecek her türlü işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Davut Çetin, “Oda olarak pek çok ülke temsilcisinin üyelerimizle bir araya gelmesi için çalışmalar gerçekleştirdik. B2B görüşmelerden, ülke günleri düzenlenmesine kadar her türlü çalışmayı yapıyoruz. İçin de birlikte benzer çalışmaları yapabiliriz.” diye konuştu.

Ukraynalılar için Antalya’nın çok özel bir yeri olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, “Ukrayna’nın Antalya Konsolosluğu’nun 2018 yılından bu yana hizmet verdiğini söyledi. Ülke olarak Antalya’ya büyük önem verdiklerini ifade eden Konsolos Khomenko, “Kentinize her yıl yüzbinlerce vatandaşımız geliyor. Burada tatillerini yapıyor. Bunun yanında 10 bine yakın vatandaşımız da Antalya’da sabit olarak ikamet ediyor” dedi.

Antalya’nın Ukrayna vatandaşlarının en önem verdiği tatil merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Konsolos Khomenko, “Antalya’ya her yıl daha da artan bir ilgi mevcut. Bu ilginin en büyük nedenlerinden biri de 2017 yılından bu yana iki ülke arasında kimlikle seyahat edilebiliyor olması. 2017 yılından bu yana bizim vatandaşlarımız Ukrayna’da iki kent arasında ziyaret yapıyor gibi Antalya’ya gelebiliyorlar bu çok önemli bir gelişme” şeklinde konuştu.

Ukrayna Antalya arasında 12 ay tarifeli sefer olmalı

Bu yıl 800 binden fazla Ukrayna vatandaşının Antalya’yı tatil için ziyaret etmesini beklediklerini de ifade eden Khomenko, “Bu sayı bir milyonun üzerine de çıkabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ukrayna’dan Antalya’ya 12 ay sürecek tarifeli direkt seferler konulması gerekli. Bu seferlerin olması hem turizmdeki çeşitliliğe katkı sunacak hem de Ukraynalı yatırımcıların Antalya pazarına daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır. Bu açıdan direkt sefere büyük önem veriyoruz” dedi. Direkt seferlerin Antalya’ya olduğu kadar Ukrayna’ya da yararı olacağını ifade eden Konsolos Khomenko, “Direkt seferler sayesinde yalnızca Ukrayna’dan Antalya’ya gelenler değil Antalya’dan Ukrayna’ya gelenlerin sayısında da ciddi artış yaşanacaktır. Yatırımcılar ve turist olarak Ukrayna’yı ziyaret etmek isteyenler direkt seferler sayesinde çok daha rahat hareket edebilirler” ifadelerini kullandı.

Antalyalı yatırımcıları bekliyoruz

Karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını da belirten Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, “Sizlerin öncülüğünde Antalyalı yatırımcıları ülkemizde ağırlamak ve yatırım imkanlarını anlatmak isteriz. Hükümetimiz de Türk yatırımcıların ülkemizde olmasına büyük önem veriyor. Her türlü yatırım imkânını sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda Antalya ile Ukrayna arasındaki sıcak ilişkilerin ve dostluğun ticaret alanına da yansıtmak istediklerini ifade eden Konsolos Viacheslav Khomenko, “Burada bizlere ev sahipliği yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu görüşmenin iki taraf içinde çok faydalı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Görüşmenin sonunda ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko’ya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan sulu boya Antalya tablosunu hediye etti.