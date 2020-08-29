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Ekonomi Ukrayna’da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık iş fırsatı
Ekonomi

Ukrayna’da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık iş fırsatı

Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna’nın 25 milyar dolar altyapı yatırımına hazırlanmasının Türk müteahhitler için ciddi bir fırsat olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:37:00 -
Ukrayna’da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık iş fırsatı

Ukrayna Pazarı ve Yatırım-Ticaret İmkanları Semineri’nde konuşan Pehlivan, genç bir ülke olan Ukrayna’nın Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerinin pozitif bir seyir izlediğini belirtti.

Pehlivan, 2014 yılında Ukrayna’da yaşanan meydan olayları sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını aktararak, şöyle devam etti:

“Türkiye, son 5 yıllık süreçte Ukrayna’ya en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Özellikle inşaat konusunda çok başarılıyız. Ukrayna’da toplam değeri 7 milyar doları bulan 200’ü aşkın projede Türk müteahhitlerinin imzası var. Önümüzdeki 5 yıl içinde Ukrayna hükümeti 25 milyar dolar altyapı yatırımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu da özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat anlamına geliyor.”

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