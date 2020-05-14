Ukrayna’da ilk kez iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçti

Ukrayna’da, korona virüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez günlük iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçtiği belirtildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçtiği ifade edildi. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksin Stepanov yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 42’si çocuk ve 70’i sağlık personeli olmak üzere 422 vatandaşımız korona virüse yakalandı. 136 kişi ise hastaneye kaldırılırken 17 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Korona virüs salgının başlangıcından itibaren Ukrayna genelinde ilk defa iyileşen kişi sayısı, hastalığa yakalanan kişi sayısını geçti" dedi.

Bakan Stepanov, "Ülke genelinde bin 172’si çocuk ve 3 bin 278’i sağlık personeli olmak üzere toplam vaka sayısı 16 bin 847’ye, iyileşen hasta sayısı 4 bin 143’e, can kaybı sayısı ise 456’ya yükseldi" ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, karantinadan çıkış sürecinin ikinci etabının 22 Mayıs’ta başlayacağını duyurmuştu. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ise karantina uygulamasının, virüse yönelik tedavi bulunana kadar devam edeceğini belirtmişti.