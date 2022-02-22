Ukrayna'da çatışma: 2 asker öldü, 12 asker yaralandı!

Bakanlığın Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, sınır hattı boyunca yaklaşık 40 yerleşim alanına ağır toplarla saldıran ayrılıkçı güçlerin 84 top mermisi fırlattığı bilgisi verildi.

Ukrayna, Rusya’yı şiddeti kışkırtmakla suçlayarak, Moskova’nın bu durumu Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını resmen tanımak ve kuvvetlerini bölgeye göndermek etmek için bir bahane olarak kullandığını belirtti.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'nın çağrısı üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Donbas’ta yeni bir kan banyosuna izin verme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tanınmasına dair kararnameye imzayı atmasının ardından bu bölgelere asker konuşlandırılması talimatı verdi.

Bu adım, Batı’nın büyük bir savaşa dönüşebileceğinden korktuğu krizi daha da şiddetlendirdi.