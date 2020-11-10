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Aktüel Ukrayna'da Biden'a açılan davanın kapatıldığı iddiası
Aktüel

Ukrayna'da Biden'a açılan davanın kapatıldığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:34:32 -
Ukrayna'da Biden'a açılan davanın kapatıldığı iddiası

KİEV (AA) - Ukrayna'da, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a ülkenin başsavcısını görevden aldırdığı suçlamasıyla açılan davanın kapatıldığı öne sürüldü.

RBK Ukrayna'nın haberinde, polis ve savcılık ofisinin Biden aleyhine açılan davayı kapattığı iddia edildi.

Emniyet teşkilatından bir kaynağa dayandırılan haberde, soruşturmanın eylülde ortada suç olmadığı gerekçesiyle kapatıldığı aktardığı ifade edildi.

- Biden'ın Ukrayna'ya baskı yaptığı iddiası

Joe Biden'ın, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Ukrayna'da konuya ilişkin mayısta soruşturma başlatılmıştı.

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