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Aktüel Ukrayna'da 16 bin 218 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi
Aktüel

Ukrayna'da 16 bin 218 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:39:21 -
Ukrayna'da 16 bin 218 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

KİEV (AA) - Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 218 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 218 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 693 bin 407'ye çıktı.

Son 24 saatte 72 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 192 artmasıyla toplam can kaybı sayısı 11 bin 909 oldu.

Virüse yakalanan 2 bin 69 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 843 artarak 326 bin 238'e ulaştı.

- Ülkede önlemler artırılmıştı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

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