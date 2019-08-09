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Ukrayna vatandaşı İnha Palıy İslamiyeti seçti

Kilis’te, Ukrayna vatandaşı İnha Palıy İhtida töreni ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:50
Ukrayna vatandaşı İnha Palıy İslamiyeti seçti

Kilis’te, Ukrayna vatandaşı İnha Palıy İhtida töreni ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.


İslam dinini seçen, İnha Palıy,Zeynep ismini aldı. Kendi isteği ile Müslüman olmaya karar vererek Kilis Müftülüğüne müracaatta bulunan İnha Palıy için İhtida Merasimi düzenlendi.


Törene İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Müftülük Personeli Hüseyin Demircan ve İnha Palıy’in Müslüman olmasına vesile olan Türk vatandaşları da katıldı. Müftülükte gerçekleşen İhtida Merasimi, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dualarla devam etti. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in törende yaptığı konuşmasında, "Muhterem hanımefendi, İslam’ da Allah her manasıyla birdir. Zatında ve sıfatında birdir. Doğmamıştır ve doğrulmamıştır, oğlu, kızı yoktur. Hiçbir şekilde benzeri ve dengi yoktur. Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Mekanla, zamanla sınırlı değildir. O kullarına çok yakındır. Vasıtasız, aletsiz olarak bilir, görür. Gücü her şeye yeter. Dünyayı, kainatı ve her şeyi yaratan, kanunlarıyla düzenleyen O’dur. Allah’ın birliği inancına ve O’na teslimiyet üzere bulunmaya İslam diyoruz. İslam’a girmek Allah’a ve Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun getirdiklerine inanmakla olur. Bu ifadeyi şehadet kelimesinde özetlemiş oluruz” diye konuştu.


İl Müftüsü Şahin’inkonuşmasından sonra kelime-i şehadet getirerek İslam ile müşerref olan ve Zeynep ismini alan İnha Palıy da, “Allah’ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet’i seçtim” diyerek mutluluğunu dile getirdi.


İl Müftüsü Abdurrahman Şahin merasim sonunda Zeynep ismini alanİnha Palıy’e Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim Meali ve İlmihal hediye ederek ’İhtida Belgesi’ Müslüman olma belgesi verdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:50
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