Ukrayna ülkenin temel sorunlarına ilişkin halkın görüşünü alacak

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 25 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerde ülke çapında yapılacak anketin sorularını açıkladı.

Zelenskiy, yapılacak anketin referandum olmadığını ve doğrudan yasal sonuçlara sahip olmayacağını belirterek, vatandaşlarının ülkenin temel sorunlarına ilişkin görüşünü almayı amaçladığını belirtmişti.

Anketin "Büyük ölçekli yolsuzluk suçları cezası için müebbet hapis vermeli miyiz?" ve "Donbas bölgesinde (Ukrayna'nın egemen olduğu kısmında) serbest ekonomik bölge oluşturulmasını destekliyor musunuz?" şeklindeki 2 sorusunu, Zelenskiy dün açıklamıştı.

Zelenskiy, "Ukrayna Parlamentosundaki milletvekili sayısını 300'e indirmek gerekli mi?", "Ağır hastalarda ağrıyı azaltmak için Ukrayna"da kenevirin sağlık alanında kullanılmasının yasallaştırılmasını destekliyor musunuz?" ve "Ukrayna, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak için Budapeşte Memorandumunda belirtilen güvenlik garantilerini uluslararası platformda gündeme getirmeli mi?" şeklindeki kalan 3 soruyu ise bugün açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınması sonrası İngiltere, ABD ve Rusya tarafından imzalanan 1994 Budapeşte Memorandumu, Ukrayna'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alıyor.

Ukrayna Parlamentosu halihazırda 450 milletvekilinden oluşuyor.