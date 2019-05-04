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Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!

Ukrayna, Türkiye'den getirilen 38 ton domatesin 'sağlığa zararlı madde içerdiği' gerekçesiyle iade etti.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:43
Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Nikolayev ve Dnipro illerinde Türkiye'den gelen toplam 38 ton domateste yapılan incelemede Güney Afrika güvesine rastlandığı bildirildi.

İnsan sağlığına zararlı madde içerdikleri tespit edilen domateslerin Türkiye'ye geri gönderildiği belirtildi.

Türkiye'ye uyarı yazısı gönderildi

Açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nin, Ukrayna'nın hijyen standartlarına uymayan ürünlerin ülkeye bir daha gönderilmemesi için Türkiye'ye uyarı yazısı yolladığı kaydedildi.

Ukrayna, geçen ay da 15 ton domatesi aynı gerekçeyle Türkiye’ye iade etmişti.

 

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:43
  1. Güney Afrika güvesi
  2. Ukrayna
  3. Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi
  4. domates

YORUM YAZ

  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM20 dk önce
    Gönderin millet ilaçlı milaçlı demez saldırır. İhracat yapılacak diye iç piyasayı gözardı edip enflasyona sebep olmak HANGİ AKILLININ İŞİDİR? Bu nasıl bir ekonomi anlayışı? İhracat iç talep ihtiyacı düşünülerek yapılmalıdır.
  • Malatya Malatya 20 dk önce
    Nolacak dünyada bir tek para kazanma hırsı bi an önce zengin olayımda nasıl olursam olayım diyen insanlar yüzünden böyle oluyor bişeyi adam akıllı yapmazlar dünyaya rezil olurlar yahu herkes para kazanma peşinde ama sıra insanın yediğine içtiğine gelince böyle yapmaz Allah sizi bildiği gibi yapsın
  • Erman Erman 23 dk önce
    Oraylada aramızbozulacak
  • ttnttn26 dk önce
    KALİTE STANDART ADI ALTINDA,HİJYENİK PİLASTİK SEBZE , İNSANLARA SUNULUYOR.bir domates asla hijyenik olamaz,tabiatına aykırı. Temiz toprak, Yeterince temizlik sağlıyor.
  • cihadcihad27 dk önce
    üreticiler dışarıya satış için önünüz açılıyo e neden adam gibi ürün göndermiyosunuz burada bakan yok tabi oh orada aynıdır

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