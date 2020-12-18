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Aktüel Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katıldığı toplantının ardından ortak bildiri:
Aktüel

Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katıldığı toplantının ardından ortak bildiri:

"(Taraflar) İki devletin deniz kuvvetleri arasında eğitim ve öğretimde iş birliği için yeni yollar keşfetmeye, Karadeniz'de seyir güvenliğini destekleyen çok uluslu tatbikatlar ve faaliyetler yürütmeye karar verdi" - "Türkiye Cumhuriyeti, reform süreci, AB ve NATO dahil Avrupa ve Transatlantik yapılarla entegrasyon sürecinde Ukrayna'ya verdiği desteği yineledi"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:48:02 -
Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katıldığı toplantının ardından ortak bildiri:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla, Kiev'de "2+2" formatında düzenlenen toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, tarafların önceden varılan anlaşmaları uygulayarak ve siyasi, kültürel, ekonomik ve savunma alanları dahil iş birliği alanlarını genişleterek, stratejik ortaklık ilişkilerini geliştirmeye ve güçlendirmeye devam etme konusundaki ortak niyetlerini teyit ettiği kaydedildi.

Tarafların uluslararası hukuk, devletlerin toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlar içindeki egemenliğine saygı temelinde güçlendirilmesi gereken Karadeniz bölgesinin istikrarı ve güvenliği için tehditlerin varlığına ve bunların sonuçlarına dikkat çektiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"(Taraflar) İki devletin deniz kuvvetleri arasında eğitim ve öğretimde iş birliği için yeni yollar keşfetmeye, Karadeniz'de seyir güvenliğini destekleyen çok uluslu tatbikatlar ve faaliyetler yürütmeye karar verdi. İki taraflı olarak ve bölgedeki diğer ilgili ülkelerle istişarelerine devam etme üzerinde mutabık kaldı. Türkiye Cumhuriyeti, reform süreci, Avrupa Birliği (AB) ve NATO dahil Avrupa ve Transatlantik yapılarla entegrasyon sürecinde Ukrayna'ya verdiği desteği yineledi. Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri dahil uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğinin altını çizdi."

Bildiride tarafların, Ukrayna ile Türkiye arasında savunma sanayindeki iş birliğinin gelişmesine olumlu damgasını vurduğuna işaret ederek, iki ülke dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla"2+2" formatında düzenlenen toplantının bir sonrakinin 2021'de Türkiye'de yapılması niyetlerini doğruladığı belirtildi.

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