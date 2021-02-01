Ukrayna Milgem korvetlerinde o helikopterleri kullanacak

Aralık 2020’de Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma ile ortak olarak üretilmesi planlanan MİLGEM korvetleri ile ilgili olarak ayrıntılar belirginleşiyor. 14 Aralık 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in başkanlık ettiği heyet Ukrayna’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmiş ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 4 adet Ada Sınıfı Korvet ve Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelere imza atılmıştı.

Sözleşme kapsamındaki 4 korvetin ilki Türkiye’de; kalan 3 korvet ise Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki PJSC Nikolaev Shipyard Ocean Tersanesi’nde inşa edilecek.

Ukrayna’nın Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky ise inşa edilecek olan korvetlere konuşlandırılacak helikopter hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Defense Express tarafından da aktarıldığı üzere Ukrayna Savunma Bakanlığı, Motor Sich’e bir deniz helikopteri geliştirmesine yönelik talimat verdi. Mevcut Mi-2 helikopterleri bu bağlamda ek ekipman ve sistemlerle donatılacak. Mi-2MSB varyantında motorlar yapılandırılarak ve yükseltilerek temel bir model üzerine çalışılacak.

Oleg Urusky yaptığı açıklamada, "Mi-2’nin derin modernizasyonu, temelinde helikopterin geliştirilmesi, tüm sistemlerin tamamen dijitalleştirilmesi gibi birkaç aşamaya bölünecek" dedi ve 2021 yılı içerisinde kara tabanlı varyantın ilk dönüşümünün ise tamamlanacağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı ayrıca 2023 yılına kadar pervaneli olarak helikopterin geminin hangarına yerleştirilebilecek şekilde bir mekanizmanın kurulması üzerine çalışılacağını aktardı. Mi-2MSB helikopterinin iki varyantının olması bekleniyor; arama kurtarma ve denizaltı savunma harbi.

Oleg Urusky daha önceki açıklamasında, "Korvetler için tahrik sistemi konusu çok önemlidir, bakanlığın tutumu, kesinlikle Zorya – Mashproekt tarafından üretilen gaz türbini sistemlerinin olması gerektiğidir" ifadesine yer vermişti.

Türk Donanması ve Pakistan Donanması için inşa edilmiş olan ADA Sınıfı Korvetler, ABD merkezli GE Marine şirketi tarafından üretilen LM2500 gaz türbinini kullanmaktadır.