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Dünya Ukrayna mevzilerine misilleme yapıldı
Dünya

Ukrayna mevzilerine misilleme yapıldı

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri, Ukrayna ordusu mevzilerine misilleme yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 03:47:00 -
Ukrayna mevzilerine misilleme yapıldı

Donetsk yetkilileri, hükümet güçlerinin bu sabah Gorlovka kentine ateş açması sonucu sivil bir kadının yaralandığını bildirmişti.

DHC Halk Milisleri İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Halk milisleri birimleri, sivilleri Ukrayna ordusunun bombardımanından korumak için, ateşkesi güçlendirme ve kontrol etme önlemlerinin ‘E’ maddesine dayanarak, Minsk anlaşmaları tarafından yasaklanmayan silahlarla misillemede bulunmak zorunda kaldı” denildi.

Mart ayının sonunda, Ukrayna’nın doğusunda gerginlik yeniden tırmanmış, taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı ülkelerinin Donbass’taki krizin çözümü konusunda ülkesine desteğe son vermesi halinde, Kiev’in sorunu kendi kendine çözmek için Avrupa’daki en güçlü orduyu kurması gerekeceğini belirtmişti.

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