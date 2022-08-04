Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!

Rusya ve Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eşcinsel evliliğin yasallaştırılması hakkında toplanan imzalara olumlu yaklaştı.

Ancak Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna’da savaş devam ederken eşcinsel evliliği yasallaştırmanın mümkün olmadığını çünkü bunun anayasada değişiklik yapılması gerektirdiğini söyledi. Buna ek olarak hükümetinin insan hakları ve özgürlüklerini tesis etme kapsamında eşcinsel ilişkilerin yasallaştırılmasına yönelik çözümler ürettiğini söyledi.

Zelenskiy, anayasada yer alan 157. Maddeye göre, Ukrayna Anayasası’nın sıkıyönetim veya OHAL esnasında değiştirilemeyeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Ukrayna'da, eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasının istendiği dilekçe için 28 binden fazla imza toplandı.

Ukrayna’da eşcinsellik yasadışı olmasa da, eşcinsel evlilik ya da ilişkiler henüz kabul görmüyor. Bu durum özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürecinde orduya katılan LGBTİ+ bireyler için, eşcinsel birliktelik içerisinde olanlar partnerlerin öldüklerinde defnedilememeleri gibi problemlere neden oluyordu.