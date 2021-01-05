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Aktüel Ukrayna: Düşürülen uçağa ilişkin taslak teknik raporu İran'dan aldık
Aktüel

Ukrayna: Düşürülen uçağa ilişkin taslak teknik raporu İran'dan aldık

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:22:38 -
Ukrayna: Düşürülen uçağa ilişkin taslak teknik raporu İran'dan aldık

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 176 kişinin öldüğü Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçağa ilişkin taslak teknik raporu İran'dan aldıklarını bildirdi.

Kuleba, Obozrevatel gazetesine verdiği röportajda, düşürülen uçağa ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. 31 Aralık'ta uçağa ilişkin taslak teknik raporu İran'dan aldıklarını belirten Kuleba, raporu değerlendirmek için 2 ay süreleri olduğunu aktardı.

Kuleba, uçakta hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenecek tazminatın miktarı konusunda İran medyasındaki haberlere ilişkin, henüz resmi bir açıklama almadıklarına dikkati çekti.

Geçen seneki tecrübelerinin kendilerine İran medyasına dikkatli yaklaşmayı öğrettiğini kaydeden Kuleba, "İran hükümetinden resmi bir teklif almadıkça, rakama dair hiçbir haberi göz önünde bulundurmayacağız. Ukrayna vatandaşlarını da aynı şekilde hareket etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Geçen hafta İran resmi ajansı IRNA, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Yardımcılığının açıklamasına dayandırdığı haberde, Bakanlar Kurulunun uçakta hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon lira) tazminat ödeme kararı aldığını duyurmuştu.

- Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

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