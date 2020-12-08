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Aktüel Ukrayna: BM kararı, Rusya'ya karşı artan hukuki baskı için yeni unsur olacak
Aktüel

Ukrayna: BM kararı, Rusya'ya karşı artan hukuki baskı için yeni unsur olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:57:27 -
Ukrayna: BM kararı, Rusya'ya karşı artan hukuki baskı için yeni unsur olacak

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kırım konusunda aldığı kararın Rusya'ya karşı artan hukuki baskı için yeni bir unsur olacağını ifade etti.﻿

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu karara ilişkin Kuleba değerlendirmelerde bulundu.

Kubela, 3 yıl üst üste benzeri bir kararın BM tarafından alındığını hatırlatarak, "Karar, Rusya'ya karşı artan hukuki baskı için yeni bir unsur olacaktır." ifadesini kullandı. Kuleba, kararın, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı askerileştirmesinin uluslararası toplumun gündeminde olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Kararda, Kırım'ın ve Sivastapol kentinin Rusya tarafından ilhakının kınandığını anımsatan Kuleba, kararın BM üyelerine ve uluslararası örgütlere, "BM ile iş birliği yapması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya'nın Kırım'ı işgaline son verme çabalarını desteklemesi" çağrısı yaptığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir karar kabul edilmişti.

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