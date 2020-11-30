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Aktüel Ukrayna Başbakanı Şmıgal, "(Türkiye'yle) Serbest ticaret anlaşması iş birliğini teşvik edecek"
Aktüel

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, "(Türkiye'yle) Serbest ticaret anlaşması iş birliğini teşvik edecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:55:01 -
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, "(Türkiye'yle) Serbest ticaret anlaşması iş birliğini teşvik edecek"

KİEV (AA) - Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesinin Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmek istediğini belirterek, serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının bunu teşvik edeceğini vurguladı.

Şmıgal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'la görüşmekten mutluluk duyduğunu, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın ve güvenin sağlanmasında kilit ülkelerden birisi olduğunu ve önemli rol oynadığını ifade etti.

Ukrayna'nın Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmek istediğini kaydeden Denis Şmıgal, "Serbest ticaret anlaşması bu iş birliğini teşvik edecek." ifadesini kullandı.

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