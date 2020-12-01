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Aktüel Ukrayna Başbakanı Şmıgal: "Türkiye'nin kamu özel ortaklığı tecrübesi, Ukrayna için örnek olabilir"
Aktüel

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: "Türkiye'nin kamu özel ortaklığı tecrübesi, Ukrayna için örnek olabilir"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:27:40 -
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: "Türkiye'nin kamu özel ortaklığı tecrübesi, Ukrayna için örnek olabilir"

KİEV (AA) - Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye’nin kamu özel ortaklığı tecrübesinin Ukrayna’da kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için başarılı bir örnek olabileceğini belirtti.

Şmıgal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la dün verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Ukrayna-Türkiye Çalışma Grubunun 3. Toplantısı'nın birçok çığır açan fikir getirmesini beklediklerini belirten Şmıgal, "Türkiye’nin kamu özel ortaklığı tecrübesi, Ukrayna’da kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için başarılı bir örnek olabilir." ifadesini kullandı.

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