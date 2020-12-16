  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile enerji alanında bir dizi anlaşmadan çekildi
Aktüel

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile enerji alanında bir dizi anlaşmadan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:27:57 -
Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile enerji alanında bir dizi anlaşmadan çekildi

KİEV (AA) - Ukrayna'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile enerji alanındaki bir dizi anlaşmadan çekildiği bildirildi.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın BDT kapsamında madencilik, elektrik endüstrisi ve nükleer enerjinin barışçıl yollarla kullanımı alanında beş anlaşmadan çekildiği aktarıldı.

Ukrayna'nın söz konusu alanlarda BDT'nin siyasi yönü sebebiyle 2014'ten beri aktivitelere katılmadığı belirtilen açıklamada, anlaşmaların pratik açıdan önemini kaybettiği kaydedildi.

Geçen ay da Ukrayna, BDT ile "Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından çekilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Altay tankına engel girişimi! Meydan okudu: Kursaklarında bırakacağız
Gündem

Almanya'dan Altay tankına engel girişimi! Meydan okudu: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”
Dünya

Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”

Seçim döneminde AK Parti’yi yıkmak için Türkiye’deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, seçildikten sonra ..
Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay