Ukrayna, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararına katıldı
KİEV (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve birkaç ülkenin daha Belarus yönetiminden 40 kişiye uyguladığı yaptırımlara katıldığını açıkladı.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'in konseyin kararına katıldığı ifade edildi.
Açıklamada, AB'nin bu kararı memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.
AB, 2 Ekim'de Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırdıkları, göstericilere ve muhalefete baskı uyguladıkları gerekçesiyle 40 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.