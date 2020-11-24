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Aktüel Ukrayna 8 milyondan fazla Kovid-19 aşısı almayı planlıyor
Aktüel

Ukrayna 8 milyondan fazla Kovid-19 aşısı almayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:58:40 -
Ukrayna 8 milyondan fazla Kovid-19 aşısı almayı planlıyor

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 8 milyon dozdan fazla aşı almayı planladıklarını bildirdi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Ukrayna Sağlık Bakanlığı yetkililerinin COVAX yetkilileriyle konuya ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

İlk etapta 1 milyon 200 bin olmak üzere, genel olarak 8 milyondan fazla aşı almayı beklediklerini belirten Zelenskiy, önceliğin sağlık çalışanları, askerler, öğretmenler, risk grubundaki kişilere verileceğini ifade etti.

Ayrıca Zelenskiy, hafta sonu uygulanan karantinadan etkilenen şahıs şirketlerine maddi yardımı öngören yasa tasarısının yakında parlamentoya sunulacağını bildirdi.

- Ülkede önlemler artırılmıştı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

Ülkede son 24 saatte 12 bin 287 kişide virüs tespit edilirken, 21 Kasım'da 14 bin 580 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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