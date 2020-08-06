  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Uğurtan Sayıner'in son durumu | Eski oyuncu neden hastaneye kaldırıldı?

Uğurtan Sayıner'in son durumu merak konusu haline geldi. Eski oyuncu neden hastaneye kaldırıldı? Sosyal medyada konuşulan konular arasına giren Uğurtan Saygıner'in sağlık durumu konusunda yeni detaylar ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncunun son dakika haberi ve bilgileri detayda yer alıyor. Peki ama Uğurtan Sayıner nasıl? Uğurtan Sayıner'in sağlık durumu...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:59:00 -
Uğurtan Sayıner'in son durumu | Eski oyuncu neden hastaneye kaldırıldı?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunyavirüs nedir bunyavirüs belirtileri neler? Bunyavirüs nasıl bulaşır?
Sağlık

Bunyavirüs nedir bunyavirüs belirtileri neler? Bunyavirüs nasıl bulaşır?

Koronavirüsün yayıldığı Çin’den bu kez de bunyavirüs salgını haberi geldi. İlk kez 2010 yılında keşfedilen yeni bunyavirüs, insandan insana ..
Arabalarda motor üflemesi ne anlama gelir?
Otomotiv

Arabalarda motor üflemesi ne anlama gelir?

Motor üflemesi ne demektir? Motor üflemesi araba için zararlı mı? Motor üflemesinin tamiri nasıl yapılmaktadır? İşte detaylar..
Üniversite tercihleri kaç gün sürüyor?
Eğitim

Üniversite tercihleri kaç gün sürüyor?

2020 YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih dönemi başladı. Adaylar internette “Üniversite tercihleri ne zaman 2020” , “üniversi..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı