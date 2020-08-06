Uğurtan Sayıner'in son durumu | Eski oyuncu neden hastaneye kaldırıldı?
Uğurtan Sayıner'in son durumu merak konusu haline geldi. Eski oyuncu neden hastaneye kaldırıldı? Sosyal medyada konuşulan konular arasına giren Uğurtan Saygıner'in sağlık durumu konusunda yeni detaylar ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncunun son dakika haberi ve bilgileri detayda yer alıyor. Peki ama Uğurtan Sayıner nasıl? Uğurtan Sayıner'in sağlık durumu...
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.
Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.