Uğur Mumcu cinayetine dair çarpıcı yorumlar

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, yarın vefat yıl dönümü olan gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesi tartışıldı.

Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’nun, geçtiğimiz senelerde yazdığı kitapta, o dönemde komşuları olan DİSK Ankara İl Başkanı’nın kendilerini izlediklerinden şüphelendiklerini belirttiğini anımsatan Dağıstanlı, “Kitabı mutlaka herkes okusun. Çünkü niye, anlayabiliyorsunuz.” dedi, cinayetin Müslüman cenaha nasıl yıkıldığının kitapta anlatıldığını söyledi.

“DİSK İl Başkanı dışarı çıkmalarını istemiş”

“Bir Müslüman, o cinayeti işlemez. Uğur Mumcu’yu bir Müslüman öldürmez.” diyen Dağıstanlı şunları söyledi:

“İlginç olan nokta, o DİSK Ankara İl Başkanı o gün sürekli, ‘Bugün dışarı çıkmıyor musunuz?’ diye bakıyor. O gün de Pazar günü, kar yağıyor Ankara’da. Dışarı çıkılması ihtimali bile yok.”

Önce Uğur Mumcu indi

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşayan Ali İhsan Karahasanoğlu da, “Böyle bir şeyi Uğur Mumcu da tahmin ettiğinden veyahut da bir genel tedbir diye düşünüyor olması gerekir ki, ‘Çocuklar arkadan gelsin, ben ısıtayım arabayı. Eğer bir saldırı, bir şey olacak olursa, ben tek başıma gideyim, yoksa çocuklara da bir zarar gelmesin’ düşüncesiyle önce kendisi iniyor.” dedi.

DGM Savcısı: Devlet yıkılır

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“O zamanın DGM Savcısının sözü de önemli, ‘Cinayetle ilgili ben buradan bir tuğlayı çekersem, tüm duvar yıkılır.’

‘E çekin o zaman’ diyor Uğur Mumcu’nun eşi, ‘E devlet yıkılır’ anlamında bir söz söylüyor.”

Karahasanoğlu, bu sözler dolayısıyla aslında faillerin bilindiğini, ama cinayetin dindar insanların üzerine yıkıldığını ve rantının toplandığını söyledi.

Güldal Mumcu birinci ağızdan açıklıyor

O dönem de suçun Müslümanlara atılmasıyla İslam’ın hedef haline getirilmek istendiğini belirten Karahasanoğlu, “Ama fail nerede? İşte Güldal Mumcu, birinci ağızdan açıklıyor nerede olduğunu.” ifadesini kullandı.

Ardından moderatör Dağıstanlı, “Uğur Mumcu’yu kendi arkadaşları öldürmüştür ve ihaleyi Müslümanlara teslim etmişlerdir.” dedi.

Uğur Mumcu’nun samimi bir şekilde görüşlerini açıkladığını ifade eden Karahasanoğlu da, “Atatürkçülüğe inanmış, o şekilde çıkıp düşüncelerini savunuyordu. Ama şimdiki Atatürkçüler gibi işte, ‘kitabı satayım, bilmemneyi satayım, cepleri doldurayım’ şeklinde bir bakış açısı olmadığını bu gün de görüyoruz. Bugün de geldiğimiz noktada, geçen 25 yıllık bir süreç sonrasında, geçmişini taradığınız zaman, o noktada bir olumsuz fotoğrafını göremiyorsunuz. Ve en önemlisi de bence, PKK ile ilgili, PKK’ya giden bazı silahlarla ilgili yaptığı yazılar diye ben çıkarımda bulunuyorum. Orada gerçekten derin devletin bir tuğlasını Uğur Mumcu çekmişti.” diye konuştu.

Uğur Mumcu’nun öldürülmesinden sonra meydana gelen diğer cinayet vakalarını da hatırlatan usta gazeteci sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Ben tek elden yönetilen cinayetler olarak bunları görüyorum. İnşallah bir gün bunlar da aydınlığa kavuşturulur.”