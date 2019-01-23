0553 313 94 23

Uğur Mumcu cinayetine dair çarpıcı yorumlar

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programının moderatörü Fatin Dağıstanlı, “Bir Müslüman, o cinayeti işlemez. Uğur Mumcu’yu bir Müslüman öldürmez” diye konuştu. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Ama fail nerede? İşte Güldal Mumcu, birinci ağızdan nerede olduğunu” diyerek, Uğur Mumcu’nun eşinin yazdığı kitabı işaret etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:52

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, yarın vefat yıl dönümü olan gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesi tartışıldı.  

Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’nun, geçtiğimiz senelerde yazdığı kitapta, o dönemde komşuları olan DİSK Ankara İl Başkanı’nın kendilerini izlediklerinden şüphelendiklerini belirttiğini anımsatan Dağıstanlı, “Kitabı mutlaka herkes okusun. Çünkü niye, anlayabiliyorsunuz.” dedi, cinayetin Müslüman cenaha nasıl yıkıldığının kitapta anlatıldığını söyledi.

“DİSK İl Başkanı dışarı çıkmalarını istemiş”

Bir Müslüman, o cinayeti işlemez. Uğur Mumcu’yu bir Müslüman öldürmez.” diyen Dağıstanlı şunları söyledi:

İlginç olan nokta, o DİSK Ankara İl Başkanı o gün sürekli, ‘Bugün dışarı çıkmıyor musunuz?’ diye bakıyor. O gün de Pazar günü, kar yağıyor Ankara’da. Dışarı çıkılması ihtimali bile yok.

Önce Uğur Mumcu indi

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşayan Ali İhsan Karahasanoğlu da, “Böyle bir şeyi Uğur Mumcu da tahmin ettiğinden veyahut da bir genel tedbir diye düşünüyor olması gerekir ki, ‘Çocuklar arkadan gelsin, ben ısıtayım arabayı. Eğer bir saldırı, bir şey olacak olursa, ben tek başıma gideyim, yoksa çocuklara da bir zarar gelmesin’ düşüncesiyle önce kendisi iniyor.” dedi.

DGM Savcısı: Devlet yıkılır

Karahasanoğlu şunları söyledi:

O zamanın DGM Savcısının sözü de önemli, ‘Cinayetle ilgili ben buradan bir tuğlayı çekersem, tüm duvar yıkılır.’

‘E çekin o zaman’ diyor Uğur Mumcu’nun eşi, ‘E devlet yıkılır’ anlamında bir söz söylüyor.”

Karahasanoğlu, bu sözler dolayısıyla aslında faillerin bilindiğini, ama cinayetin dindar insanların üzerine yıkıldığını ve rantının toplandığını söyledi.

Güldal Mumcu birinci ağızdan açıklıyor

O dönem de suçun Müslümanlara atılmasıyla İslam’ın hedef haline getirilmek istendiğini belirten Karahasanoğlu, “Ama fail nerede? İşte Güldal Mumcu, birinci ağızdan açıklıyor nerede olduğunu.” ifadesini kullandı.

Ardından moderatör Dağıstanlı, “Uğur Mumcu’yu kendi arkadaşları öldürmüştür ve ihaleyi Müslümanlara teslim etmişlerdir.” dedi.

Uğur Mumcu’nun samimi bir şekilde görüşlerini açıkladığını ifade eden Karahasanoğlu da, “Atatürkçülüğe inanmış, o şekilde çıkıp düşüncelerini savunuyordu. Ama şimdiki Atatürkçüler gibi işte, ‘kitabı satayım, bilmemneyi satayım, cepleri doldurayım’ şeklinde bir bakış açısı olmadığını bu gün de görüyoruz. Bugün de geldiğimiz noktada, geçen 25 yıllık bir süreç sonrasında, geçmişini taradığınız zaman, o noktada bir olumsuz fotoğrafını göremiyorsunuz. Ve en önemlisi de bence, PKK ile ilgili, PKK’ya giden bazı silahlarla ilgili yaptığı yazılar diye ben çıkarımda bulunuyorum. Orada gerçekten derin devletin bir tuğlasını Uğur Mumcu çekmişti.” diye konuştu.

Uğur Mumcu’nun öldürülmesinden sonra meydana gelen diğer cinayet vakalarını da hatırlatan usta gazeteci sözlerini şu şekilde bitirdi:

Ben tek elden yönetilen cinayetler olarak bunları görüyorum. İnşallah bir gün bunlar da aydınlığa kavuşturulur.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
  1. Ankara
  2. Akit TV
  3. Fatin Dağıstanlı
  4. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Manşetlerin Dili
  6. Uğur Mumcu
  7. Güldal Mumcu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus istihbaratı Suudi Veliaht Prens ile görüştü
    1. Rus istihbaratı Suudi Veliaht Prens..
    2. "31 Mart bir milattır"
    3. ‘Sendeki yürek kimde var Hasan amca?’
    4. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    5. Sırra kadem basan oyuncunun ses..
    6. Honda, Cenevre'de Urban EV'nin dünya..
    7. Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
    8. Türkiye'nin son Levantenleri..
    9. Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı..
    10. Bingöllü Gani ve adamlarına dev..
    11. Afrin'de bombalı araç saldırısında..
    12. Uğur Mumcu cinayetine dair çarpıcı..
    13. 12 yaşında ikiz doğuran kız çocuğunun..
    14. Kilis'te mazot dökülen soba alev aldı:..
    15. Sokak köpekleri seyyar balıkçının..
    16. Prof. Dr. Bingür Sönmez'e judoda siyah..
    17. Emekli ikramiyesi ne kadar 2019 Emekli..
    18. Kredi kartı ile 2018’de 817 milyar TL..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti
    20. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...