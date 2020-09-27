Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu
Sanatçı Uğur Işılak'ın sosyal medyada paylaşımı ilgi gördü. Işılak, 'Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi.
Ermenistan’ın alçak saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti.
Azerbaycan cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin edildiğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak’ diyerek Ermenistan’a gözdağı verdi.
Türkiye’den de peş peşe açıklamalar geldi. Sosyal medyada binlerce takipçi Azerbaycan’a destek mesajları yağdırırken, birçok siyasetçi ve sanatçı da Ermenistan’a ateş püskürdü.
Sanatçı Uğur Işılak’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.
Işılak paylaşımında, ‘Ey Ermenistan, 1915-1916’da sivil ve savunmasız vatandaşlarımıza yaptığınız katliamlardan, diplomatlarımızı öldürdüğünüz Asala’dan, PKK’ya olan desteğinizden, Hocalı’da katlettiğiniz yüzlerce masum candan tanıyor bu millet sizi. Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi.