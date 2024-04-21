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Gündem Uğur Dündar’ı soruları ile aptala çevirmesi gerekirken.. İçimi sızlatan: “Hah hah ha”
Gündem

Uğur Dündar’ı soruları ile aptala çevirmesi gerekirken.. İçimi sızlatan: “Hah hah ha”

Yeniakit Publisher
2024-04-21 10:56:00 -

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "İçimi sızlatan: “Hah hah ha”" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Direkt gireyim konuya..

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’a ait olduğu öne sürülen evlilik dışı ilişkiler sonucu doğan çocuklar olayında, en ağırıma giden ne oldu?

Ben bunların cibilliyetini çok iyi biliyorum.

Kimle yatıp, kimle kalktıklarının belirsizliğini, birebir biliyorum..
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İlkesizliklerini, bir olayda savundukları tezlerin tümünü, diğer olayda reddettiklerini, kendi aleyhlerine bir haber olduğunda sansürün en sertini istediklerini, ama başkaları ile ilgili velev ki iftira olduğu çok açık bir konu olsun, nasıl basın özgürlüğünü savunur gibi göründüklerini, şahit olduğum olaylarıyla biliyorum..

Ağırıma giden konuyu yazının sonuna bırakayım..

Dün Uğur Dündar cenahından bir açıklama daha geldi..

Uğur Dündar, Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara Gülatan’ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdığını açıkladı..

Ben de güldüm..

“Araştırmacı gazetecilik”’ten, gele gele, “haber yasaklatmaya mı geldin Uğur bey” dedim..

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