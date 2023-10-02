Uğur Dündar'dan Sözcü TV'de şoke eden çıkış! Övgü yağdırdı: Haklarını teslim edelim!

Türkiye yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen genel ve nokta operasyonlarla teröristlere ağır darbeler vururken terörün finans kaynakları da tek tek kesiliyor. Mehmetçik teröristleri, MİT ise sözde üst düzey yöneticileri tek tek avlıyor.

Yapılan operasyonlara muhalefetten herhangi bir destek gelmezken dün Ankara'da gerçekleştirilen bombalı eylemin konuşulduğu muhalif kanaldaki programda CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

"Çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar"

Sözcü TV'de canlı yayın programına konuk olan Dündar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Haklarını teslim edelim. Gerek MİT gerekse Emniyet teşkilatı bir zamanlar ordumuzun bile giremediği Kuzey Irak topraklarında çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar. PKK'nın üst düzey kadrosunu bertaraf edecek eylemleri Suriye içlerine girerek nokta operasyonlarla gerçekleştiriyorlar. Bana göre şu an PKK marjinalize olmuş durumda.

"PKK eski gücünde olsaydı..."

Marjinalize olmasına da şu nedenle olasılık tanıyorum. Eğer PKK eski gücünde olsa bugünkü gibi bir eylemi hiçbir şekilde tasavvur etmezdi, planlamazdı.

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Bugünkü eylem zamanlaması açısından mekân açısından son derece manidar ama tam beri intihar saldırısı yani o eylemi yapacak olan teröristlerin öleceklerini bile bile ve sonuç, ses getirecek bir eylem olmaktan öte bir durum ortaya çıkacağını bilerek giriştikleri bir eylemdir.