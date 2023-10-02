  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uğur Dündar'dan Sözcü TV'de şoke eden çıkış! Övgü yağdırdı: Haklarını teslim edelim!
Medya

Uğur Dündar'dan Sözcü TV'de şoke eden çıkış! Övgü yağdırdı: Haklarını teslim edelim!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 16:26:00 - 2023-10-02 16:26:45

CHP yandaşı Uğur Dündar, Ankara'daki bombalı saldırının konuşulduğu Sözcü TV'de şaşırtan açıklamalarda bulundu. Dündar, MİT ve emniyet teşkilatının terörle mücadelesini överek "Haklarını teslim edelim." dedi.

Türkiye yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen genel ve nokta operasyonlarla teröristlere ağır darbeler vururken terörün finans kaynakları da tek tek kesiliyor. Mehmetçik teröristleri, MİT ise sözde üst düzey yöneticileri tek tek avlıyor.

Yapılan operasyonlara muhalefetten herhangi bir destek gelmezken dün Ankara'da gerçekleştirilen bombalı eylemin konuşulduğu muhalif kanaldaki programda CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

"Çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar"

Sözcü TV'de canlı yayın programına konuk olan Dündar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Haklarını teslim edelim. Gerek MİT gerekse Emniyet teşkilatı bir zamanlar ordumuzun bile giremediği Kuzey Irak topraklarında çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar. PKK'nın üst düzey kadrosunu bertaraf edecek eylemleri Suriye içlerine girerek nokta operasyonlarla gerçekleştiriyorlar. Bana göre şu an PKK marjinalize olmuş durumda.

"PKK eski gücünde olsaydı..."

Marjinalize olmasına da şu nedenle olasılık tanıyorum. Eğer PKK eski gücünde olsa bugünkü gibi bir eylemi hiçbir şekilde tasavvur etmezdi, planlamazdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugünkü eylem zamanlaması açısından mekân açısından son derece manidar ama tam beri intihar saldırısı yani o eylemi yapacak olan teröristlerin öleceklerini bile bile ve sonuç, ses getirecek bir eylem olmaktan öte bir durum ortaya çıkacağını bilerek giriştikleri bir eylemdir.

Uğur Dündar Erdoğan'a şapka çıkardı!
Uğur Dündar Erdoğan'a şapka çıkardı!

Siyaset

Uğur Dündar Erdoğan'a şapka çıkardı!

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!
Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!

Gündem

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!

Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü
Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü

Gündem

Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çıldırdı! Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çıldırdı! Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çıldırdı! Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 1 Ekim'in seçilmiş olması manidar!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 1 Ekim'in seçilmiş olması manidar!

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 1 Ekim'in seçilmiş olması manidar!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Gündem

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23