  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den 'Irak'a saldırı' açıklaması

Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden “Mossad” rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar

20 Nisan 2012: Sadettin Bilgiç'in vefatı (Eski Bakan)

20 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Diyarbakır’da DEM Partili belediyeden skandal karar! Bu nasıl bir rezalettir böyle! Sizde hiç utanma yok mu yahu

Adnan Oktar hapiste de rahat durmuyor! Şu kepazeliğe bakın hele şu kepazeliğe

Ahmet Hakan’ı çileden çıkaran gelişme! Bunu duyunca, adam resmen çılgına döndü

O gelişme tüm dünyayı salladı! Can Azerbaycan “Uzun zamandır beklenen tarihi bir olay” diyerek flaş haberi cümle âleme böyle duyurdu

Türkiye’ye kan donduran “İran” uyarısı! O isim, “Bunu düşününce uykularım kaçıyor” diyerek akıl almaz gelişmeye dikkat çekti
Gündem Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde ‘Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...’
Gündem

Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde ‘Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...’

Yeniakit Publisher
2024-04-20 12:08:00 -

Günlerdir gündemi çalkalayan Metin Akpınar, Uğur Dündar ve gayrimeşru kızı Duygu Nebioğlu’nun annesinin dahil olduğu ‘aşk üçgeni’de yeni perde aralandı. Gayri meşru ilişkiden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası geçtiğimiz gün Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı. Şimdi ise gayri meşru kız Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkan Duygu Nebioğlu, annesinin kendisini göstermesi için çağrılar yaptı. Annesine dönmesi dönünde çağrılar yapan Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Nebioğlu videosunda sadece 4 çocuk olmadığını, geride birçok çocuğun da mahvolduğunu söyledi. Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları şu şekilde;


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Duygu kapımızı çalacak mı diye tutuştular"

Herkese merhabalar. Ben mekanıma döndüm. Beni bıraktıkları yere geri döndüm. Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Çok güzel taktikler. Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem bir güzel bunlar ne yapıyor diye izliyor.

Ortaya çıkana kadar bunlar bir dökülsünler bakalım kim hala iyi bir kalbe sahip kim hala kötü bir kalbi barındırıyor içerisinde biz bunlar bir anlayalım istiyor bence. Anlayalım. Ve o kötü söz yazanlar, kapak geliyor kapak. Az kaldı kapağa.

Tutuştular ya tutuştular. Duygu bizim kapımızı çalacak mı, bizden hesap soracak mı diye tutuştular. Bunun ilişkiyle de alakası yok.

"Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor"

Anneme yaptıkları o kötülükler, kendi pislikleri örtülsün diye anneme attıkları iftiralar... O kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Hepsini sizden soracak. Zeynep kim ya Zeynep kim. O diğer kadın kim. Ne yüzleri var ne bir şeyleri var.

Ben o kadınla ne yapacağım. Ne yapacağım ben o kadına. Numaramı verdim, arasın diye bekliyorum. Arasana beni. Kadın karalamak kolaydır. Ama yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil. Bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız.

"Kaç tane çocuk mahvoldu"

Bana gerçekleri anlatan o güzel insanlar, yeriniz cennetlik olsun. Gerçekten hayatım boyunca dua edeceğim size. O korkmuş koca koca ünlüler... Artık sizin karmik dediğimiz olayı yaşadığınız ana geldik. Kolay mı öyle kadın karalamak. Hayatlarıyla oynamak. Kaç tane çocuk mahvoldu. Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...

 

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası Uğur Dündar" demişti! Şimdi de "İbrahim Tatlıses" detayı olay oldu! Ortaya çıktı
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası Uğur Dündar” demişti! Şimdi de “İbrahim Tatlıses” detayı olay oldu! Ortaya çıktı

Gündem

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası Uğur Dündar” demişti! Şimdi de “İbrahim Tatlıses” detayı olay oldu! Ortaya çıktı

"Solcu olmayana ödül vermiyorlar" sözleriyle "Hay senin Allah’ına kurban" dedirtmişti! Kurtlar Vadisi efsanesinden, zamparalıkla çocuk yaptığı iddia edilen laikçi Metin Akpınar ve Uğur Dündar’a olay gönderme
“Solcu olmayana ödül vermiyorlar” sözleriyle “Hay senin Allah’ına kurban” dedirtmişti! Kurtlar Vadisi efsanesinden, zamparalıkla çocuk yaptığı iddia edilen laikçi Metin Akpınar ve Uğur Dündar’a olay gönderme

Gündem

“Solcu olmayana ödül vermiyorlar” sözleriyle “Hay senin Allah’ına kurban” dedirtmişti! Kurtlar Vadisi efsanesinden, zamparalıkla çocuk yaptığı iddia edilen laikçi Metin Akpınar ve Uğur Dündar’a olay gönderme

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan sonra şimdi de bu! Türkiye’yi şaşkına çeviren skandalda, büyük kızın babası da ünlü çıktı! Bakın hangi şarkıcıymış! Resmen şok olacaksınız
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan sonra şimdi de bu! Türkiye’yi şaşkına çeviren skandalda, büyük kızın babası da ünlü çıktı! Bakın hangi şarkıcıymış! Resmen şok olacaksınız

Gündem

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan sonra şimdi de bu! Türkiye’yi şaşkına çeviren skandalda, büyük kızın babası da ünlü çıktı! Bakın hangi şarkıcıymış! Resmen şok olacaksınız

Son zamanlarda AK Parti’ye sert eleştiriler yönelten AK Partili Metiner’den olay sözler! Yaltakçı soytarılar, kifayetsiz muhterisler, İblis soylular
Son zamanlarda AK Parti’ye sert eleştiriler yönelten AK Partili Metiner’den olay sözler! Yaltakçı soytarılar, kifayetsiz muhterisler, İblis soylular

Medya

Son zamanlarda AK Parti’ye sert eleştiriler yönelten AK Partili Metiner’den olay sözler! Yaltakçı soytarılar, kifayetsiz muhterisler, İblis soylular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23