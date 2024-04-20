Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde ‘Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...’

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası geçtiğimiz gün Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı. Şimdi ise gayri meşru kız Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkan Duygu Nebioğlu, annesinin kendisini göstermesi için çağrılar yaptı. Annesine dönmesi dönünde çağrılar yapan Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Nebioğlu videosunda sadece 4 çocuk olmadığını, geride birçok çocuğun da mahvolduğunu söyledi. Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları şu şekilde;



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"Duygu kapımızı çalacak mı diye tutuştular"

Herkese merhabalar. Ben mekanıma döndüm. Beni bıraktıkları yere geri döndüm. Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Çok güzel taktikler. Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem bir güzel bunlar ne yapıyor diye izliyor.

Ortaya çıkana kadar bunlar bir dökülsünler bakalım kim hala iyi bir kalbe sahip kim hala kötü bir kalbi barındırıyor içerisinde biz bunlar bir anlayalım istiyor bence. Anlayalım. Ve o kötü söz yazanlar, kapak geliyor kapak. Az kaldı kapağa.

Tutuştular ya tutuştular. Duygu bizim kapımızı çalacak mı, bizden hesap soracak mı diye tutuştular. Bunun ilişkiyle de alakası yok.

"Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor"

Anneme yaptıkları o kötülükler, kendi pislikleri örtülsün diye anneme attıkları iftiralar... O kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Hepsini sizden soracak. Zeynep kim ya Zeynep kim. O diğer kadın kim. Ne yüzleri var ne bir şeyleri var.

Ben o kadınla ne yapacağım. Ne yapacağım ben o kadına. Numaramı verdim, arasın diye bekliyorum. Arasana beni. Kadın karalamak kolaydır. Ama yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil. Bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız.

"Kaç tane çocuk mahvoldu"

Bana gerçekleri anlatan o güzel insanlar, yeriniz cennetlik olsun. Gerçekten hayatım boyunca dua edeceğim size. O korkmuş koca koca ünlüler... Artık sizin karmik dediğimiz olayı yaşadığınız ana geldik. Kolay mı öyle kadın karalamak. Hayatlarıyla oynamak. Kaç tane çocuk mahvoldu. Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...