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Gündem Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!
Gündem

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 22:57:00 -
Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyük Taarruz'la ilgili herhangi bir paylaşım yapmaması Uğur Dündar'ı kızdırdı. Dündar, 'Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı!' diyerek tepki gösterdi.

Gazeteci Uğur Dündar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyük Taarruz'la ilgili herhangi bir paylaşım yapmamasına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ı örnek veren Dündar, 'Tayyip Bey andı, Kemal bey anmadı! Sözcükler yetersiz kalıyor' dedi.

Tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından düşman güçlerini yurttan tamamen püskürtmek üzere 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz'un 101'nci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Mücadele kahramanlarını andı.

Dündar'dan kılıçdaroğlu'na sert tepki

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Büyük Taarruz'la ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmaması gazeteci Uğur Dündar tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı!"
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'Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Mücadele kahramanlarını anmasını örnek gösteren Dündar, "Evet Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı!
Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!.." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli mücadelenin kahramanlarını resmi sosyal medya hesabından anmıştı. Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimizin istiklâline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve Millî Mücadele’mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum." demişti.

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