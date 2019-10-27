Halk TV ile kavga eden Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu
Halk TV ile kavgalı bir şekilde yollarını ayıran Uğur Dündar, FETÖ ve PKK destekçisi Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu diğer bir karanlık televizyon TELE 1 TV'de soluğu aldı.
CHP’nin kanalı Halk TV’den kavgalı bir şekilde ayrılan Uğur Dündar’ın yeni adresi belli oldu.
Yanardağ ile kanka oldu
Geçtiğimiz Nisan ayında uzun süredir program yaptığı Halk TV'den kavgalı bir şekilde ayrılan Uğur Dündar soluğu, ABC Gazetesi adlı internet sitesini FETÖ'nün arka bahçesine çeviren Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu hükümet muhalifi TELE 1 televizyonunda aldı. Dündar'ın kanalda program yapacağı öğrenildi.
Köhneleşmiş zihniyetin temsilcisi PKK ve FETÖ destekçisi Merdan Yanardağ hükümet muhalifi provokatif hamleleriyle biliniyor.