Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!

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Türkiye 2023 seçimlerine yaklaşırken Millet İttifakı'nın adayı henüz belirsizliğini koruyor. Zaman zaman başta cumhurbaşkanı adaylığı olmak üzere birçok konuda krize sürüklenen 6'lı masanın liderleri ise, ortak aday bulunamaması durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade ediyor.

6'lı masaya 'Erdoğan' uyarısı

Kamuoyunda 6'lı masanın adaylık tartışmaları devam ederken Sözcü yazarı Uğur Dündar sosyal medya hesabından liderlerin gazını alacak bir mesaj paylaştı.

"6'lı masaya naçizane önerim" diyerek sözlerine başlayan Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst üste seçim kazanmasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Çok ama çok dikkatli ve temkinli hareket etsinler. Anketlere bakıp, kazandık havasına girmesinler. Karşılarında şimdiye kadar hiç seçim kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar.

İşte o paylaşım: