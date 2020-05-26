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Aktüel

Uganda'da tekne alabora oldu: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:45:55 -
Uganda'da tekne alabora oldu: 8 ölü

HARTUM (AA) - Uganda'nın batısındaki Albert Nehri'nde teknenin alabora olması sonucu aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, çoğunluğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 18 yolcu taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 10 aylık bir bebeğin de bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, kapasitenin üstünde yolcu alınması nedeniyle meydana gelen tekne kazasında 10 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, kurtarılan 10 kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ituri kentinden olduğu kaydedildi.



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