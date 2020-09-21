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Aktüel Uganda'da tarihi üniversite binası kül oldu
Aktüel

Uganda'da tarihi üniversite binası kül oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:47:43 -
Uganda'da tarihi üniversite binası kül oldu

İSTANBUL (AA) - Uganda'da Afrika'nın en köklü üniversitelerinden biri olarak gösterilen Makerere Üniversitesinin ana kampüs binası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, başkent Kampala'daki ana kampüste dün yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre çatıda başlayan yangın daha sonra alt katlardaki muhasebe ve arşiv odalarına yayıldı.

Yangın sonucunda tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Binayı ziyaret eden Eğitim Bakanı Janet Museveni, trajik olayın üniversitenin yeniden inşası için fırsat olabileceği açıklamasını yaptı.

20. yüzyıl İngiliz mimarisinin benzersiz örneklerinden biri olarak gösterilen ve "Fildişi Kulesi (Ivory Tower)" olarak da anılan bina uzun yıllardır öğrencilere hizmet ediyordu.

Yangında, 1922 yılında teknik okul olarak kurulan ve daha sonra üniversiteye dönüştürülen Makerere Üniversitesinin arşiv kayıtlarının zarar görmüş olmasından endişe ediliyor.

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