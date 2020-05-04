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Aktüel

Uganda'da sel 5 bin kişiyi yerinden etti

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:29:55 -
Uganda'da sel 5 bin kişiyi yerinden etti

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin İsingiro bölgesine bağlı Kabuyanda, Mwizi ve Birere şehirlerinde devam eden şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 5 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Afette 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yüzlerce evin su altında kaldığı afette köprü, yollar ve binlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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