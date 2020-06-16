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Aktüel

Uganda seçim mitinglerini yasakladı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:55:58 -
Uganda seçim mitinglerini yasakladı

İSTANBUL (AA) - Uganda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi siyasi mitinglere izin vermeyeceğini duyurdu.

Uganda Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, seçim süreci gelecek ay başlayacak ve adayların seçim kampanyalarını medya araçları üzerinden yapmasına izin verilecek.

Seçim mitingleri ve kalabalık toplantılar tüm bu süreçte yasaklanırken, seçim gününde maske takılması, el hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin sıkı tedbirler uygulanacak.

Yeni devlet başkanının yanı sıra meclis üyelerinin de belirleneceği seçimlerde, 5 dönemdir koltuğunda oturan Devlet Başkanı Yoweri Museveni henüz adaylığını açıklamadı.

Uganda 2017'de Museveni'nin önünü açmak için devlet başkanlığı için getirilen 75 yaş sınırını kaldırmıştı.

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