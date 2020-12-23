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Aktüel Uganda Hristiyan Konseyi, Museveni'nin ülkeyi 3 yıl daha "seçimsiz" yönetmesini istedi
Aktüel

Uganda Hristiyan Konseyi, Museveni'nin ülkeyi 3 yıl daha "seçimsiz" yönetmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:30:42 -
Uganda Hristiyan Konseyi, Museveni'nin ülkeyi 3 yıl daha "seçimsiz" yönetmesini istedi

İSTANBUL (AA) - Uganda Ortak Hristiyan Konseyi (UJCC), hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ocak ayında yapılacak seçimleri 3 yıl ertelemesini ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin ülkenin başında kalmasını istedi.

Kampala merkezli The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, farklı mezhepteki kiliseleri tek çatı altında toplayan Konseyin Başkanı ve Kampala Başpiskoposu Cyorian Kizito Lwanga, Kovid-19'tan ötürü seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savundu.

Hükümete anayasayı değiştirmesi ve seçimlerin ertelenmesi sonrası devleti yönetme görevini meclis başkanı yerine devlet başkanına vermesi çağrısında bulunan Lwanga, bu sayede gerginleşen siyasi atmosferin de yatışabileceğini söyledi.

Lwanga, güvenlik güçlerinin seçim kampanyası yürüten muhaliflere "merhametsizce" davrandığını da dile getirdi.

Açıklama, şiddet olaylarına evrilen seçim atmosferi ve muhaliflere yönelik baskı haberlerinin ardından geldi.

Uganda Ortak Hristiyan Konseyi, Uganda Anglikan Kilisesi, Uganda Roma Katolik Kilisesi ve Uganda Doğu Ortodoks Kilisesi gibi farklı dini grupları çatısı altında topluyor.

Şimdiye dek 32 binden fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, siyasi liderlerin 200'den fazla kişinin toplandığı mitingler yapması yasak.

- Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta yapılacak seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

"Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Ulusal Birlik Platformu Başkanı Robert Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.


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