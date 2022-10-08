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Ekonomi Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 14:36:00 -
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ufuk Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857  sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacak. 

Profesör, Doçent kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, Doçent için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmekte.

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