Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka açıklaması





İZMİR (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, başantrenör Özhan Çıvgın ile yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'dan tekrar teklif aldığını belirterek, "Ancak son dönemde yaşadıklarımla beraber ailevi nedenlerden dolayı İstanbul dışına çıkmam şu anda mümkün gözükmüyor." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın kendisine yaptığı tekliften gurur duyduğunu ancak şu anda İstanbul dışında görev yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sarıca, şunları kaydetti:

"Pınar Karşıyaka ailesinin gönlümdeki yeri her zaman ayrıdır. Böylesine dostluk ve sevgi ile tekrar davet edilmek de benim ve ailem için ayrıca bir gururdur. Ancak son dönemde yaşadıklarımla beraber ailevi nedenlerden dolayı İstanbul dışına çıkmam şu anda mümkün gözükmüyor. Pınar Karşıyaka'nın en kısa sürede arzuladığı ve hak ettiği seviyeye geleceğini biliyor ve gönülden başarılar diliyorum."