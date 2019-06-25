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Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da ikinci Ufuk Sarıca dönemi resmen başladı.

25 Haziran 2019 Salı 19:52
Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da ikinci Ufuk Sarıca dönemi resmen başladı. Sarıca, taraftarların önünde resmi sözleşmeye imza attı.


A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 3 yıl aranın ardından yeniden Pınar Karşıyaka’nın başına geçti. Sarıca, yeşil-kırmızılı takımla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibiyle Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan, taraftarlar arasında da, ‘Başbakan’ olarak anılan başarılı çalıştırıcı için Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda imza töreni düzenlendi. Karşıyaka’nın kuruluş yılına atfen 19.12’de başlayan imza törenine Sarıca’nın yanı sıra Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Manajeri Selim Çınar katıldı. Törende yer alan yaklaşık 500 taraftar Ufuk Sarıca lehine sık sık tezahüratlarda bulunurken, deneyimli antrenör de sevgi gösterilerine kayıtsız kalmadı.



Sarıca: “Güzel günler yaşayacağız”


Pınar Karşıyaka’ya döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Sarıca, “Heyecanımı maruz görün, buraya ilk kez geliyor gibi heyecanlıyım. Sporculuk ve koçluk hayatımda böyle bir imza törenim olmadı. Benim için bu bir ilk. Benim ve ailem için gurur duyulacak bir olay. Arena’ya dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Karşıyaka taraftarlarına haftalardır yolladıkları binlerce ilgi ve sevgi dolu mesajları için teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşar Grubu’nun desteklerinin yanımızda olacağına eminim. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize ısrar ve ilgileri için teşekkür ederim. Buraya severek, isteyerek ve aidiyet duyarak geldim. En kısa süre içinde camiamıza yakışan, sahada mücadeleyi gösteren, yarışmacı, iddialı bir takım kuracağız. Çok güzel günler yaşayacağımıza eminim” dedi.



Büyükkarcı: “Yuvana hoş geldin Sarıca”


Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise Ufuk Sarıca’nın yeniden yuvasına döndüğünü hatırlatarak, “Tarihi bir gün yaşıyoruz. Göğsündeki ay-yıldız Atatürk tarafından verilen, muhteşem bir taraftarı olan Karşıyaka, tekrar eski günlerine dönecektir, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 50 yıldır bu kulübü destekleyen, 23 yıldır basketbola destek veren ve bu anlamda en uzun sponsorluk yapan Yaşar Grubu’na da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizi kırmayıp 3 sene sonra yuvasına dönen hocamız Ufuk Sarıca’ya. Onunla bu görüşmeyi yaparken, ‘Karşıyaka’nın sana ihtiyacı var’ dedim ve bizi kırmadı. Yuvana hoş geldin Ufuk Sarıca” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 19:52
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